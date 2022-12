Papa Benedetto XVI | l’ultima foto privata di Joseph Ratzinger | “Molto dimagrito e sofferente”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022)XVI è morto: si è spento nella mattina del 31 dicembre ilemerito: aveva 95 anni ed è deceduto nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano come recita una breve nota della sala stampa vaticana: “Con dolore informo che ilEmerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”. Nei giorni scorsiFrancesco aveva invitato tutti i fedeli a pregare per il Pontefice emerito dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per ilemerito, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa: ricordarlo, èammalato, ...