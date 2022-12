Papa Benedetto XVI | il pontificato in 30 foto

(Di sabato 31 dicembre 2022)XVI,Emerito, è morto nelle prime ore di sabato 31 dicembre 2022. L'annuncio è stato dato dal dirttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: "Con dolore informo che ilEmerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano". Era il primoEmerito della storia della Chiesa. enedetto XVI, dopo 8 anni di, aveva annunciato a sorpresa le proprie dimissioni per motivi di salute. Una scelta che fece molto discutere. A partire dalla sua prima apparizione sulla Loggia delle benedizioni della Basilica di San Pietro, il 19 aprile 2005, quando dopo un Conclave durato poco più di 24 ore, il Cardinale Joseph Ratzinger venne eletto 265°della Chiesa ...

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo delEmeritoXVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Lo riferisce la Sala stampa vaticana.L'annuncio della sla stampa vaticana. Salma esposta a San Pietro da lunedì 2 gennaio