Corriere della Sera

Era impossibile però dialogare e devo ringraziareGanswein che lo ha aiutato fino all'ultimo. Era lui a tradurre le parole del Papa Emerito che io non riuscivo a capire e a comprendere'. '...Federico Lombardi SJ (a destra) (Federico Lombardi SJ - La Civiltà Cattolica) The Pope ...Ratzinger, just days before his death. His last public appearance had been on June 28, 2016, in the ... Padre Georg e il rapporto con Benedetto XVI: è stato l'uomo più vicino al Papa emerito Non riesce a darsi pace il papà di Ryan, il bimbo aggredito lo scorso 19 dicembre dal compagno della nonna a Ventimiglia: ecco cosa ha detto ...Segretario particolare di Benedetto XVI, l'arcivescovo 66enne è anche collaboratore di Papa Francesco. È stato la voce di Ratzinger nell'ultimo e intenso periodo, quello del nascondimento e della mala ...