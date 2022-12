Orrore sul figlio di 18 mesi | terribile scoperta sulla madre fa gelare sangue nelle vene

(Di sabato 31 dicembre 2022) Social. Mamma dà in affitto suo figli di 18 meni: ecco cos’è successo. La storia che stiamo per raccontarvi sembra tratta da una di quelle famose serie tv americane, invece arriva dalla nostra Penisola e precisamente dalla Sicilia. A Palermo una mamma ha dato in “affitto” a un’altra donna suodi un anno e mezzo in cambio di 100 euro al mese. Alladell’insolito accordo tra le due donne, le Forze dell’Ordine hanno tolto la potestà genitoriale alladel piccolo, che è poi stato affidato a una comunità per minori. Vediamo la ricostruzione dei fatti fatta dagli inquirenti.Leggi anche –> Bimbo di 6 anni ridotto in fin di vita: lasul compagno della nonna Mamma dà in affitto suo figli di 18 meni: ecco cos’è successo Ladel piccolo ...

ilGiornale.it

... nella Bassa Baviera e la famiglia Ratzinger conobbe da vicino l'del programma di eutanasia ...fumata bianca del comignolo della Cappella Sistina (ci fu in effetti un'iniziale incertezza...decreto milleproroghe il Governo viene battuto alla Camera per quattro volte. 24 febbraio - E' ... E' anche il giorno in cui si consuma il vero e propriodi Mariupol, la cittadina ucraina ... "L'ho picchiato io". L'orrore sul bimbo con costole e braccia rotte Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...A trainare questa drammatica crescita non è soltanto la guerra in Ucraina ma soprattutto il caos in Messico. Tra le vittime reporter affermati come l’americano Pierre Zakrzewski e Brent Renaud colpiti ...