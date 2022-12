Ong | la Ocean Viking sbarca a Ravenna con 113 migranti Il sindaco del Pd chiede spiegazioni al governo | “Decisione sbagliata”

(Di sabato 31 dicembre 2022) Poco dopo le 13.00 di oggi, 31 dicembre, le agenzie hanno battuto l’arrivo nel porto didella, la nave battente bandiera norvegese della ong francese SOS Méditerranée. 113 iche scenderanno a terra, di cui 35 minori con tre neonati, il più piccolo dei quali non ha che pochi giorni di vita, e alcune donne incinte. L’attracco segue di cinque giorni il loro salvataggio, avvenuto a nord delle coste africane nella notte tra il 26 e 27 dicembre. Dopo Genova, Livorno e la Sardegna, laè l’ennesima nave indirizzata verso approdi nel centro nord. Decisioni che hanno scatenato polemiche, come ricordano anche gli attivisti di Mediterranea Saving Humans che da stamattina si sono riuniti in presidio all’esterno del porto dicon cartelli e striscioni per ...

Ha toccato la banchina del porto di Ravenna la nave della ong SOS Méditerranée Ocean Viking con a bordo 113 migranti, accolta dal grido "Welcome to Italy" di alcuni attivisti di Mediterranea Saving Humans. Sono subito iniziate, a bordo, le prime operazioni sanitarie. Sul posto il sindaco e 300 persone tra medici, vigili del fuoco e forze dell'ordine.