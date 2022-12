Ong contro il decreto del governo | “Rispettiamo diritto internazionale” Cosa dicono le leggi e chi ha ragione nel nuovo scontro sui migranti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Durante la conferenza stampa di fine anno Giorgia Meloni ha difeso il contenuto delsulle Ong approvato dall’ultimo consiglio dei ministri. Il testo ancora non c’è e potrebbero essere in corso ulteriori modifiche. Sul contenuto il premier ha precisato che “l’oggetto è il rispetto delda parte delle organizzazioni non governative”. Intanto, in base alle anticipazioni uscite sui giornali, le organizzazioni hanno già fatto sentire la loro voce. “IlSicurezza votato dal Consiglio dei ministri riduce drasticamente le possibilità di salvare vite in mare, limitando l’operatività delle navi umanitarie e moltiplicando i costi dei soccorsi per tutte le ong”, ha dichiarato Emergency. In particolare, ilpotrebbe voler impedire i cosiddetti “salvataggi multipli“, ...