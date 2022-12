Notte di San Silvestro a Napoli | il Cardarelli prepara l’assistenza di emergenza

(Di sabato 31 dicembre 2022) I nosocomi campani stannondo in queste orainper la lungadi San. Nonostante le varie campagne lanciate per scoraggiare l’uso improprio dei fuochi d’artificio illegali, come ogni anno, ci si aspetta di fronteggiare nei pronto soccorso traumi e ferite per botti ed incidenti, ma anche intossicazioni da alcol o droga. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... questa lettera ad un amico per raccontargli le sorprese di un nuovo inizio, costituisce la colonna sonora delladiSilvestro degli italiani. Quest'anno ci ha sorpreso per molte cose, fatti,...A Rimini, il 'Capodanno più lungo del mondo' - diffuso in dieci luoghi del centro cittadino - porterà in città per ladiSilvestro una line up con 25 deejay, 4 concerti live, 2 spettacoli ... Gli appuntamenti in città e provincia per la notte di San Silvestro ... Cosa fare a Capodanno nella notte tra il 31 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023: i consigli per chi evita la piazza e festeggia a casa, solo o in compagnia.Tra poche ore va in archivio il 2022 e parte l’anno nuovo, il 2023. Il Capodanno, primo giorno dell’anno, è carico di significato, segna l’inizio di un nuovo periodo, come se fosse un rito di passaggi ...