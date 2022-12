«Non lasciatevi confondere | rimanete saldi nella fede» Il testamento spirituale di Papa emerito Benedetto XVI

(Di sabato 31 dicembre 2022) «! Non!… Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita – e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo». Sono queste alcune delle parole che si leggono nellasciato dalXVI, morto oggi, 31 dicembre 2022, all’età di 95 anni. Ratzinger ha scelto di dividere le sue volontà in due testi. Unoe uno materiale. Il primo è un testo snello – circa 4 mila caratteri – scritto in tedesco, che il pontefice più longevo di sempre ha deciso di lasciare aili della Chiesa.lo ha scritto nel 2006 e da allora non è mai cambiato. Il documento completo ...

Open

In uno dei lasciti spirituali che Benedetto XVI ha affidato ai fedeli nel suo testamento si legge: 'Rimanete saldi nella fede!confondere!... Gesù Cristo è veramente la via, la verità ...'Rimanete saldi nella fede!confondere!... Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita - e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo'. Benedetto XVI è morto all'età di 95 anni ( ... «Non lasciatevi confondere: rimanete saldi nella fede». Il testamento ... CITTA’ DEL VATICANO – “Rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere!… Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita, e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo ...Ha varcato la soglia dell’Altrove questa notte, Papa Benedetto XVI, il primo Papa Emerito della Storia. Nel suo lascio spirituale ha lasciato scritto: “Rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confon ...