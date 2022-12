No! Zelensky non ha detto di voler invadere la Russia e conquistare Mosca

Open

Non è la prima volta che finte copertine attribuite alla nota rivista scatenano un polverone sul web: di recente , per esempio, era stato molto condiviso un ritratto di Volodymyrmentre ...Tuttavia,non ha mai rilasciato dichiarazioni in cui ha pronunciato queste parole. Vediamo tutto nel dettaglio. Per chi ha fretta: No! Zelensky non ha detto di voler invadere la Russia e conquistare ... Tra l’mercoledì, ieri otte e ieri sera, tre diversi attacchi di missili russi su vari tipi di bersagli in Ucraina. Di quello che è in corso al momento è inutile parlare, perché non ne conosciamo ancor ...Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, spiegando di averne parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel recente colloquio ... equilibrio fra le forze in campo.