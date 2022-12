No! Vladimir Putin non ha inviato 200 carri armati russi a Bolsonaro

(Di sabato 31 dicembre 2022) A seguito della sconfitta elettorale diin Brasile, che ha visto la vittoria e il ritorno al ruolo di presidente per Lula, non sono mancate le teorie del complotto sui brogli e fantomatiche operazioni militari a suo sostegno. La narrazione più recente risulta quella che vede protagonista, il quale avrebbeper Natale deiper aiutarlo a combattere Lula. La notizia è priva di fondamento. Per chi ha fretta Si sostiene cheabbia200per aiutarecontro Lula. Isarebbero arrivati il 24 dicembre 2022 a Porto di Santos, in ...

