No! Questo graffito contro Zelensky non è apparso su Plaza de las Cortes a Madrid

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tra le fake news che circolano sulla guerra in Ucraina, c’è un filone bizzarro ma ben preciso: quello delle presunte caricature di Volodymyr, che circolano su Facebook per mettere in cattiva luce il leader di Kiev. Come, per esempio, nel caso della finta copertina della rivista satirica Charlie Hebdo. Incaso, invece, analizziamo il presuntoche secondo diversi utenti sarebbesu una strada di. Per chi ha fretta: Circola sui social un’immagine (l’unica) di unche sarebbe. Il disegno fa una caricatura del presidente ucraino, raffigurandolo come una locusta che rosicchia metaforicamente l’Unione Europea. Si tratta però di un fotomontaggio, realizzato ...

Open

contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito 3,99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i ...Conforto,sì, il calore rassicurante dell'autorevolezza paterna. Il piacere fetale della ..., quest'anno il nonno degli italiani non rassicura più. Nel mio sogno, il presidente ha per noi solo ... No! Questo graffito contro Zelensky non è apparso su Plaza de las ... Si tratta probabilmente di una reazione alle dichiarazioni rilasciate dal pontefice sui buriati, che hanno fatto infuriare le autorità .... In quel caso, come in quello che riguarda il pontefice, si t ...Serie A, Fiorentina e Cremonese erano i due unici club contrari alla rateizzazione delle tasse ancora in sospeso: i dettagli Come riportato da Calcio e Finanza, solamente Cremonese e Fiorentina si son ...