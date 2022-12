No! Il primo ministro polacco non ha chinato il capo di fronte a un busto di Stepan Bandera a Kiev

(Di sabato 31 dicembre 2022) Su Facebook, alcuni utenti stanno condividendo un’immagine che ritrae ilMateusz Morawiecki chinare ildia una statua del rivoluzionario ucraino, che secondo chi condivide i post si troverebbe a. In realtà, la scena mostrata nell’immagine non è mai avvenuta, dato che è stata ricreata con un fotomontaggio. Ricostruiamo dettagliatamente la bufala. Per chi ha fretta: Alcuni utenti condividono un’immagine su Facebook che ritrae ilchinare ildia undi. L’immagine, però, è un fotomontaggio diffuso ...

