Nicolas Vaporidis | chi è | età | film | fidanzata | figlia | papà | capelli e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin che anche questo sabato — a partire dalle 16.30 su Canale 5 — è pronto a regalare agli affezionati telespettatori un momento di gioia e relax. Numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio nel corso della puntata, tra di loro anche l’attore, conosciamolo meglio! View this post onA post shared by(@) Dagli esordi ai successi: ie le serie tv diè nato a Roma il 22 dicembre del 1981 ed è un attore e produttore cinematografico di origine greca. E’ ...