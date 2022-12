NBA e Natale | le migliori giocate nella storia del “Christmas Day” VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il cenone della vigilia, il pranzo in famiglia, il presepe, l’albero, il panettone (o pandoro), “Una poltrona per due” e… l’NBA. Sono queste le tradizioni principali che caratterizzano ogni anno il, sia per gli appassionati sia per i neofiti, compreso chi di basket non ne vuole sentire parlare. Perché, in fondo, chi, nel mezzo di un bel brindisi, o al termine di una giornata stancante dopo quaranta portate, non ha preso in mano il telecomando o il proprio smartphone per guardare qualche partita di NBA fino a notte fonda? La partita della notte trae Santo Stefano è infatti una tradizione consolidata per il movimento cestistico d’Oltreoceano, che ogni anno propone, in questo periodo, incontri ad altissimo livello spettacolare. La stessa lega nordamericana ha quindi raccolto in 60 minuti di, i ...