NBA 2022 2023 | 47 punti LeBron James nel giorno del compleanno | Giannis trascina i Bucks

(Di sabato 31 dicembre 2022) I risultati dell’NBAper quanto riguarda la notte italiana tra venerdì 30 e sabato 31 dicembre. La scena se la prende, che neldel suo 38esimofa segnare il suo personale distagionale chiudendo a quota 47, e sfiorando la tripla doppia (10 rimbalzi e 9 assist). I Los Angeles Lakers, quindi, trovano la seconda vittoria nelle ultime sette partite battendo a domicilio per 121-130 Atlanta Hawks, che pure aveva toccato il +15 nel corso del terzo quarto. 29 irealizzati da Young, 20 quelli di Murray, con Bogdanovic e Johnson che dalla panchina ne aggiungono 17 e 15, rispettivamente. Per i Lakers, da sottolineare l’ennesima buona prestazione di Thomas Bryant (19e 17 rimbalzi), oltre ...

