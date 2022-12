(Di sabato 31 dicembre 2022) Sembra che diversicontribuiranno aldiDog. Scopriamo i dettagli in questa news Stando alle dichiarazioni rilasciate da Neil Druckmann, emerse online nelle ultime ore, ildiDogin collaborazione con un equipe di. Il co-presidente della software house americana, che di recente ha rilasciato l’atteso The Last Of Us Parte 1 Remake (trovate a questo link la nostra recensione in merito), non si è sbilanciato in merito alla nuova opera in cantiere, ma conoscendo il livello qualitativo che il team è in grado di raggiungere, è comprensibile come i fan siano intrepidamente attesa di saperne di più. Un equipe di ...

tuttoteK

Lo scorso gennaio, l'insider Tom Henderson aveva dichiarato cheavrebbe pubblicato una Director's Cut di The Last of Us: Parte 2 su PS5 e PC dopo il lancio di The Last of Us: Remake , ...... legata sempre al franchise di. Stando al suo ultimo tweet (in calce alla notizia), l'insider avrebbe di fatto confermato l'esistenza di The Last of Us Part II Director's Cut ( già ... Naughty Dog: il prossimo titolo sarà scritto da più sceneggiatori Sembra che diversi sceneggiatori contribuiranno al prossimo titolo di Naughty Dog. Scopriamo i dettagli in questa news.The Last of Us vede Pedro Pascal incarnare il ruolo di Joel con un'interpretazione particolarmente apprezzata da Troy Baker.