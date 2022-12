Napoli | il Comune stanzia 2 | 4 milioni di euro per i lavori allo stadio Maradona

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ildiha deciso dire 2,4di, per sostenere iprevisti per loDiego Armando. Di questa cifra, 374 mila saranno utilizzata per mettere a posto i bagni riservati ai disabili dello, mentre i restanti 2per realizzare la manutenzione straordinaria dell’impianto di Fuorigrotta. L’obbiettivo delè quello di terminare ientro fine gennaio, così che lopossa avere tutti i requisiti necessari in termini di sicurezza, efficientamento energetico e di accessibilità. SportFace.

Come annunciato recentemente, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha deciso di stanziare "una cifra rilevante" per provvedere alla manutenzione straordinaria dello stadio Maradona. Lavori allo stadio Maradona. Il Comune di Napoli stanzia 2 milioni e 400.000 euro per la manutenzione straordinaria, fondamentale per il mantenimento e miglioramento della struttura sportiva di Fuorigrotta.