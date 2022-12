Nadal | fuoriclasse mai sazio | la vita oltre il tennis può attendere

(Di sabato 31 dicembre 2022) Per poter capire al meglio la straordinaria capacità di sopportazione di Rafaelvale sempre la pena ricordare cosa gli disse da bambino Zio Toni, oggi seduto sulla panchina del canadese Auger-Aliassime dopo unatrascorsa nell’angolo del nipote: “Resisti, impara a superare la tua debolezza ed il tuo dolore. Spingiti al limite e non mollare mai. La testa e l’atteggiamento sono tutto. Mantieni i nervi saldi, più del tuo avversario”. Su queste quattro frasi, apparentemente banali ma tremendamente complesse allo stesso tempo, il maiorchino ci ha costruito non solo una carriera ma anche una. Quasi un anno fa, reduce da un’operazione chirurgica al piede sinistro e dalla positività al Covid-19, si apprestava a partire per la trasferta oceanica. Oggi, a trentasei anni, è nuovamente pronto a volare in Australia ma lo farà da ...

