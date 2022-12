Msi | il legame con gli ebrei e il ponte sullo Stretto Parla Bignami

Leggi su formiche

(Di sabato 31 dicembre 2022) Alla prima conferenza di fine anno, il premier Giorgia Meloni ha confermato la linea della coerenza. L’imprinting di un governo politico è netto. Dopo le polemiche sorte a seguito delle prese di posizione di alcuni leader di FdI sul ricordo del Movimento Sociale, Meloni ha preferito il basso profilo. È concentrata a lavorare. Così come lo è il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzoche, tuttavia, non si sottrae al rispondere ad alcune domande sulla sua storia personale e su quella della sua famiglia. Sempre dalla stessa parte: a destra. Viceministro, il ministro Crosetto ha espresso i desiderio di fare piazza pulita dei burocrati che dicono sempre no, altrimenti l’Italia non riparte. Questo indirizzo impatterà molto anche sul versante dei trasporti e delle opere pubbliche. È una linea che porterà reale beneficio al Paese? È ...