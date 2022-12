Morto Ratzinger. Come si celebrano i funerali di un papa emerito Certezze (poche) e dubbi

(Di sabato 31 dicembre 2022) Le dimissioni rassegnate nel 2013 pongono una serie di problemi protocollari per le esequie. Molte delle decisioni vengono prese lontano dai ...

E'all'età di 95 anni il Papa emerito Benedetto XVI, Joseph. Nel 2005 la sua elezione: ecco le sue prime ...Le dimissioni rassegnate nel 2013 pongono una serie di problemi protocollari per le esequie. Molte delle decisioni vengono prese lontano dai ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - Cronaca E' morto Benedetto XVI. Aveva 95 anni. "Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano", ha dichiarato il direttore del ...