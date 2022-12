Morto Papa Benedetto XVI | cause del decesso | palinsesti tv stravolti

Corriere della Sera

A nove anni dalla rinuncia, resta irrisolta la questione teologica, canonistica e pratica di cosa significhi avere undimissionario (fin dal come chiamarlo:emerito, vescovo di Roma emerito...E'a 95 anni Joseph Ratzinger,Benedetto XVI, il primo pontefice in epoca moderna a rinunciare al pontificato (prima di lui era stato, oltre settecento anni prima, solo Celestino V, nel 1294), ... È morto Benedetto XVI, il papa emerito aveva 95 anni (Photo by Franco Origlia/Getty Images) Joseph Ratzinger, Papa emerito, è morto il 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni. A dare l’annuncio del decesso di quello che è stato il 265esimo Papa della Chiesa ...E' morto a 95 anni Joseph Ratzinger, papa Benedetto XVI, il primo pontefice in epoca moderna a rinunciare al pontificato (prima di lui era ...