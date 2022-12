Morto Joseph Ratzinger | la malattia del Papa emerito Benedetto XVI

Leggi su tpi

(Di sabato 31 dicembre 2022) Qual era ladi, ilXVI scomparso oggi – 31 dicembre 2022 – all’età di 95 anni? Iltedesco aveva rinunciato al pontificato da dieci anni, e da quel momento era rimasto nel silenzio e in preghiera in Vaticano. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate, fino alle morte avvenuta questa mattina. “Con dolore informo che ilXVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Lo ha dichiarato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”, ha spiegato. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del ...