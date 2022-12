Morto Benedetto XVI | ecco come si svolgeranno i funerali del Papa emerito

(Di sabato 31 dicembre 2022)sidi Joseph Ratzinger,non più? E', in ordine di tempo, l’ultimo dei numerosi problemi protocollari e non che la sua rinuncia di dieci anni fa ha portato con se,...

Agenzia ANSA

Salma esposta in Basilica dal 2 gennaio Il Papa emerito è. "Con dolore informo che il Papa Emerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano". Lo ...Leggi Anche Vaticano,il papa emeritoXVI Papa emeritoXVI e papa Francesco: la coabitazione senza precedenti - La 'convivenza' tra il papa emeritoXVI col successore, papa Francesco - ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - Cronaca ROMA (attualità) - Le sue condizioni si erano aggravate nei giorni di Natale. Era molto legato a Castel Gandolfo ilmamilio.it - contenuto esclusivo E' morto Benedetto XVI, Papa fino al 28 febbraio ...E' morto Benedetto XVI. "Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano" ...