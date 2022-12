Morte Ratzinger | Putin | “Ha rafforzato rapporti tra Chiesa cattolica e ortodossa”

Agenzia ANSA

"È con tristezza che i cattolici di tutto il mondo avranno appreso delladel Papa emerito Benedetto XVI. In questo momento di ritorno della guerra nel nostro ...sulla scomparsa di Papa. "...'Leggo con dolore della scomparsa di Benedetto XVI e ricordo le sue parole a inizio pontificato: 'Chi crede non è mai solo; non lo è nella vita e neppure nella'. A Dio Benedetto XVI, primo Papa emerito della storia'. Lo scrive su Twitter Letizia Moratti, candidata sostenuta dal Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia. È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali I messaggi internazionali di condoglianze e di cordoglio: capi di stato, religiosi, primi ministri ed esponenti del mondo politico ...Il commento. Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, il Papa emerito, il primo Papa emerito della storia della Chiesa cattolica, è morto. Si è spento poco a poco, come una candela che si sta consumando, avev ...