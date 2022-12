Morte Ratzinger | Patriarca Kirill | “Rispettava l’ortodossia russa”

Agenzia ANSA

'Ladel Papa emerito Benedetto XVI e' un lutto per l'Italia. La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunita' e l'intera comunita' internazionale'. E' quanto afferma in una ..."È con tristezza che i cattolici di tutto il mondo avranno appreso delladel Papa emerito Benedetto XVI. In questo momento di ritorno della guerra nel nostro ...sulla scomparsa di Papa. "... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali “Benedetto XVI resterà un esempio di saggezza e devozione alla Chiesa. Un grande teologo, un papa che non dimenticheremo” ...Addio a Papa Ratzinger, l’emerito Benedetto XVI aveva 95 anni. Arriva anche il messaggio di cordoglio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attraverso il profilo twitter della società ...