Morte Ratzinger | l' addio al papa emerito sui media cattolici e quelli internazionali

Il dottore francescano, secondo, elaborò un concetto di rivelazione non statico, non ... Messo adai vignaioli infedeli, il Figlio è risuscitato a vita nuova nello Spirito d'amore. Quest'...Giani: 'Lo ricorderemo per il coraggio delle sue dimissioni'. L'invito a ricordarlo nelle messe di ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali È il messaggio del presidente della Regione e della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti a nome della Giunta e della comunità trentina, per la morte ...Si è spento questa mattina, 31 dicembre, il Papa emerito Benedetto XVI. Joseph Ratzinger era salito al soglio pontificio nel 2005.