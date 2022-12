Morte Ratzinger | cosa accadrà ora | possibili scenari per le esequie

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – In queste ore, dopo ladel Papa emerito Benedetto XVI, in Vaticano si sta decidendo come si dovranno svolgere i funerali di. Il Papa emerito, tra le sue volontà, ha chiesto che vengano celebrati funerali semplici. Nessuna solennità, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. “I funerali si svolgeranno nel segno della semplicità assecondando il desiderio del Papa”, ha spiegato Bruni. Tuttavia potrebbe essere lo stesso Bergoglio a presiedere i funerali del suo predecessore. Il liturgista don Claudio Magnoli, consultore della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, interpellato dall’Adnkronos nelle ore in cui la Chiesa era riunita in preghiera per il Papa emerito, ha spiegato: “?Dal punto di vista liturgico, credo che quando avverranno leverrà utilizzato ...