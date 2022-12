Morte Benedetto XVI | il ricordo di Papa Francesco

Leggi su ildenaro

(Di sabato 31 dicembre 2022) “Parlando della gentilezza, in questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimoemeritoXVI, che questa mattina ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa”. Cosìnel Te Deum e nell’omelia ai Primi Vespri della SS.ma Madre di Dio in San Pietro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.