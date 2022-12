Ministro dello sport arabo accoglie Ronaldo | «Benvenuto nella tua nuova casa»

TUTTO mercato WEB

Abdulaziz bin Turki Al - Faisal,sport dell'Arabia Saudita, ha parlato sui suoi canali social dell'arrivo di Ronaldo all' Al Nassr Abdulaziz bin Turki Al - Faisal,sport dell'Arabia Saudita, ha parlato ......modifica delBonafede, sul quale il governo ha dato un parere favorevole. L'indicazione la recepiamo e secondo me è di buon senso, il tornare alla prescrizione che è un fondamento... Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, il ministro dello sport arabo: "Benvenuto nella tua nuova casa" E' il calciatore che nell'immaginario popolare brasiliano, è andato più vicino a ricordarlo in campo. Tanto che per anni, Arthur Antunes Coimbra, più conosciuto ...Proseguirà spedita anche nel 2023 la stagione di assunzioni nella Pubblica amministrazione. Solo per quanto riguarda il turnover, il titolare della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, ...