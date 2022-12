Milan | rinnovo Giroud | clamoroso dietrofront?

TUTTO mercato WEB

...è un arcigno 'centralone' vecchio stampo, Alessandro ha un piede più educato e vanta una ... ma non è ancora bastato per convincerlo a firmare ildel contratto in scadenza il prossimo 30 ...Skriniar, l'Inter aspetta una risposta dal difensore slovacco sul prolungamento di contratto: tutti i dettagli L'Inter non vuole lasciar andareSkriniar e, per questo, è pronta a ... TMW - Milan-Giroud, a gennaio nuovo incontro per il rinnovo: offerta da 3,2 mln più bonus fino al 2024 Tramite via Twitter, i tifosi dell'Inter si sono immediatamente scagliati contro Marotta per quella che è ad oggi la situazione Skriniar ...Olivier Giroud, vuole raggiungere un accordo per il prolungamento del suo contratto con i rossoneri e nei prossimi giorni ci saranno incontri decisivi tra società e agenti. Secondo quanto riportato d ...