Milan | Pioli revoca giorno riposo dopo sconfitta con Psv

Milan News

Stefanoconosce l'importanza di ripartire bene, impedire al Napoli di allungare ancora il divario e tenere a bada le altre rivali. Per questo il tecnico delha revocato il giorno di ...Brutta sconfitta per ilnell'ultimo test prima della ripresa del campionato. I . Per la formazione di Stefanosi tratta della terza sconfitta consecutiva dopo i ko contro Arsenal e Liverpool . In vista della ... Sky - Milan, Pioli in accordo con squadra e dirigenti revoca il giorno di riposo: questa mattina... Per il Milan si apre uno scenario importante già per il mercato di gennaio: l’ultima occasione non è stata sfruttata, l’addio è più vicino Il Milan perde, in maniera rovinosa, l’ultima… Leggi ...Il brutto ko contro il Psv lascia strascichi in casa Milan. Contrariamente ai programmi stabiliti prima delle festività natalizie, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha annullato il giorno di riposo ...