Milan | Pioli | ‘Quando parte la mia canzone perdo il controllo Dopo il gol di Giroud ho fatto un voto | ecco quale’

Milan News

Il campionato lo abbiamo perso nel derby colo a Bologna Giroud ha fatto un fallo netto su ... 'Conho sempre avuto un ottimo rapporto fin dai tempi della Lazio, c'è stima reciproca'.Niente riposo a San Silvestro. A Stefanoè andata di traverso l'amichevole persa 3 - 0 ieri dalin casa del Psv Eindhoven e, senza fare il sergente di ferro perché non è nel suo stile, ha comunque deciso di convocare un ... Sky - Milan, Pioli in accordo con squadra e dirigenti revoca il giorno di riposo: questa mattina... Nel pomeriggio di ieri il Milan ha giocato ad Eindhoven contro il Psv: gli esperimenti di Pioli non vanno bene Emiliano Guadagnoli Nel pomeriggio di ieri il Milan ha giocato ad… Leggi ...Per il Milan si apre uno scenario importante già per il mercato di gennaio: l’ultima occasione non è stata sfruttata, l’addio è più vicino Il Milan perde, in maniera rovinosa, l’ultima… Leggi ...