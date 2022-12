Milan | la crescita nel 2023 passa per la permanenza di Rafael Leao

Pianeta Milan

... durante programma I re del calcio andato in onda su Italia 1, i retroscena dei successi del... IN COSA E' CAMBIATO - 'Sicuramente sono cambiato ma questo fa parte dellaprofessionale e ...Io sarei contento se continuasse con il, sarebbe una scelta corretta. Deve ancora migliorare e, se andasse via, rischierebbe di ridurre i margini di. I soldi arriveranno… e ... Milan, Seedorf su Leao: “Se andasse via, ridurrebbe i margini di crescita” Riviviamo questo 2022 pieno di soddisfazioni per il mondo rossonero, identificando un momento per ogni mese in questo fantastico anno per il Milan. Nel luglio 2022 è arrivato, dopo una ...Clarence Seedorf ex centrocampista del Milan, ha voluto consigliare Rafael Leao su una questione molto calda nei nostri giorni ...