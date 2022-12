Milan | il rinnovo di Giroud potrebbe tardare | la situazione

(Di sabato 31 dicembre 2022) Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il mese di gennaio sarà fondamentale per delineare il futuro dicon il

Spazio Milan

Oltre al sodalizio di Zhang, pure i cugini delhanno chiesto informazioni all'ex Galliani sul conto del laterale classe '99. L'Ad del Monza però non è intenzionato a privarsi al momento di ...... Rafael Leao Nell'edizione odierna di Tuttosport si torna a parlare della situazione legata aldi Rafael Leao. L'attaccante deldeve trovare un'accordo con il club ma c'è il nodo legato ... Rinnovo Leao, il Milan sorride: Maldini ha un alleato in più Come riporta questa mattina Tuttosport, la questione Leao implica al suo interno tanti fattori e risvolti. Uno di questi riguarda il Lille: l'ex club del calciatore portoghese, infatti, ...Arriva finalmente la notizia che tutti i tifosi del Milan stavano aspettando da tempo. È stato definito il rinnovo del top player rossonero.