Come sottolineato da Marioai nostri microfoni, sarà fondamentale per ilriuscire ad acquistare una giovane punta affidabile. Olivier Giroud non può bastare e Ibrahimovic e Origi non ...Troppi, tanti infortuni - 'Non penso si possa parlare di sfortuna o di un problema infortuni in casa- prosegue- . La realtà è che i calendari sono diventati assurdi in questi ultimi ... Milan, Ielpo: “Rischioso avvicendare Mirante e Tatarusanu” | ESCLUSIVA Altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere. La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Mario Ielpo, mentre il Milan avrebbe trovato l'accordo con Olivier Giroud per il rinnovo del ...Mario Ielpo, ex portiere del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla redazione di 'pianetamilan.it' Enrico Ianuario Ex portiere, oggi avvocato. Mario Ielpo ha vestito, ...