Milan | emergenza portieri

Tutto Napoli

... tasse che erano state sospese nel corso del 2022 a seguito degli effetti negativi dell'... l' Inter (50 milioni), Lazio (40), Roma (38), Juventus (30), Napoli (25) e(10).... anche di pronostici sovvertiti se è vero che nessuno metteva ilin cima alla lista delle ... Finita l'sanitaria, cancellate le restrizioni, è stata una corsa al pallone: in Italia e ... Milan, è emergenza portiere: Tatarusanu e Mirante non convincono e Sportiello non si sblocca Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...StampaContinua a tener banco la questione portiere in casa Milan. Il lungo stop di Mike Maignan, con il portiere in dubbio anche in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, sta portan ...