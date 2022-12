Migranti | la Ocean Viking attracca a Ravenna | “Chi parla di porti chiusi venga a vedere da vicino queste persone”

(Di sabato 31 dicembre 2022) Accolti dal grido “Welcome to Italy” di alcuni attivisti di Mediterranea Saving Humans hato nel tardo pomeriggio di oggi nel porto dila nave della ong SOS Mediterranéecon a bordo 113. Dopo una prima fase di controlli sanitari, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e sottoposti a ulteriori accertamenti medici e burocratici. Sul posto al momento dell’arrivo della nave diversi esponenti dell’amministrazione locale tra cui il sindaco Michele De Pascale e 300 uomini e donne tra cui medici e sanitari, membri della Croce Rossa, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Del gruppo fanno parte anche 34 minori non accompagnati: il più giovane, di appena 17 giorni, è figlio di una donna di 18 anni, uno dei quali trascorsi in Libia prima di scappare. “Nella sua breve vita, ha ...

un paio di infradito e un braccialetto con un numero sono stati il primo contatto con il suolo italiano per i 113 recuperati quattro giorni fa dalla Viking della ong Sos Mediterranee. Quando scendono dalla nave, tutti hanno una mascherina chirurgica sul viso, ai piedi solo calzini e portano poche cose personali in un sacco di plastica. Le operazioni di sbarco, al molo del terminal