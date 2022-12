Michelle Hunziker | l’imprevisto in vacanza fa disperare la showgirl | è successo tutto in pochi minuti

(Di sabato 31 dicembre 2022) Quelli che dovevano essere giorni die spensieratezza si sono trasformati in una vera e propria disperazione per. Ma che cosa èsta trascorrendo gli ultimi giorni diin compagnia di alcuni amici. Insieme a lei non poteva mancare Serena Autieri, una donna con cui ha stretto un fortissimo rapporto di amicizia. Un’occasione perfetta per la conduttrice dimostrare i prodotti della sua azienda di cosmetici direttamente sui social.foto rete ildemocratico.comEd è proprio nel corso di questa registrazione che è accaduto un evento delimpensabile. Infatti, nel momento in cui lasvizzera si è trovato di fronte questa ...

TGCOM

Ed è andata a fare un sopralluogo proprio con mammae insieme alle sorelline, Sole e Celeste. La clinica è un po' una tradizione di famiglia, dal momento in cui anche laha ...Aurora Ramazzotti risponde alle domande dei fan sulla sua gravidanza Da sempre, un po' come sua madre, Aurora Ramazzotti ha cercato di mostrarsi per come è davvero, difetti ... Michelle Hunziker in bikini, scatti bollenti dalle Dolomiti Il 2022 è ormai agli sgoccioli e abbiamo stilato una lista delle 5 coppie di vip che sono scoppiati in questo 2022. Ecco quali sono.Michelle Hunziker ha deciso di darci un taglio ed è andata a Roma alla stessa parrucchiera di Ilary Blasi, sua cara amica.