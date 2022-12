Meteo capodanno | braccio di ferro tra anticiclone e ondulazione atlantica

(Di sabato 31 dicembre 2022) PrevisioniItalia LA SITUAZIONE Il flusso perturbato atlantico tornerà a spingere verso le nostre latitudini per far sentire la sua voce proprio nell’ultimo giorno del 2022. E’ quanto emerge dalle ultime proiezioni modellistiche del centro di calcolo europeo di Reading ECMWF. L’artefice del presunto peggioramento potrebbe essere un vortice di bassa pressione in movimento dalle Isole Britanniche alla Scandinavia. Associato al vortice un impulso di aria fredda potrebbe riuscire a intrufolarsi sul Mediterraneo innescando la formazione di un minimo secondario sul nostro bacino. La perturbazione annessa al minimo transiterebbe sull’Italia tra la giornata del 31 e il 1 gennaio 2023 portando piogge, temporali e anche nevicate abbondanti sulle zone alpine a quote medie. Se questa tendenza sarà confermata nei prossimi giorni, assisteremo a un drastico seppur temporaneo, ...

Corriere della Sera

Auguri! Previsioniper: prevista forte pioggia di baci ed abbracci, consigliabile chiudere l'ombrello ed aprire il cuore. Buon Anno Nuovo! Ti auguro un2023 strepitoso e che ...Il quadro è nettamente migliore in vista di, anche se le richieste di soggiorno sono soltanto per due o tre notti. Tuttavia rischiamo di incappare in disdette: ilprevede pioggia e ... Meteo, temperature primaverili anche a Capodanno: «Il 2022 anno record per gli eventi estremi» Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...Diverse città hanno già emanato ordinanze per proibire l’uso di botti e fuochi d’artificio. Ma in altri Comuni, come ad esempio Milano, Napoli e Venezia, non c’è alcun tipo di divieto: tocca a noi tut ...