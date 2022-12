Mentana stende la sinistra | la frase-terremoto che fa godere la Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) E ci risiamo con i fascisti immaginari. Più polemizzano sul nulla, più cercano nello sguardo della premier lo spettro della loro sconfitta; e più s' assottigliano i sondaggi e l'autostima. Ci mancava solo lo strascico della polemica sul fantascientifico nazifascismo del Movimento Sociale, per far scendere il Pd anche sotto i Cinque Stelle. Ieri, a chiudere una polemica iniziata col Presidente del Senato Ignazio La Russa che festeggiava la fondazione del suo Msi, è arrivato l'ultimo sberlone -allae da- di Enrico. Premettiamo:ad attizzare polemiche erette sul vapore acqueo del pregiudizio gode come un pazzo. M' immagino la progressione di Enrico. Prima segue le proteste; poi si gusta gli strali a corta gittata; dopodichè ascolta gli ululati dell'opposizione (l'ultimo quello del mitico ...