' Meno botti più biscotti' | attenti ai vostri cuccioli! Stasera potrebbero sentirsi male!

(Di sabato 31 dicembre 2022) Se avete degli amici a quattro zampe attenzione a questa sera. Isono pericolosissimi per iSetutti si preparano per trascorrere allegramente la notte di capodanno c'è qualcuno invece che già trema. Stiamo parlando dei cani e gatti che già in questi giorni sentono i fuochi d'artificio e tremano dalla paura. Se per noi umani sono bellissimi da vedere anche se fastidiosi da sentire, soprattutto quelli che ricordano delle vere e proprie bombe, per gli animali è un vero e proprio incubo. La notte di capodanno sono tantissimi i cani che scappano di casa per paura dei continui spari. Di solito alcuni impazziscono a tal punto di buttarsi dal balcone. Una scena veramente molto triste soprattutto perché tutto questo si potrebbe evitare. Sono anni che va avanti sui social la campagna ...

... la stretta sui "" con l'ordinanza sindacale. Una barzelletta!!! Già da stamattina, nonostante ... Episodi sempresporadici. Fine anno col botto. La paura è che siano tornati certi fantasmi. La ......implementeranno la sorveglianzavisibile, quella delle telecamere e quella degli agenti in borghese mescolati tra la folla. In un capoluogo in cui non sarà emanato alcun divieto per i ''... Vietati i botti di Capodanno, in tutta Italia! La mappa delle ordinanze nelle principali città italiane. A Roma presidiato il «Concertone» che torna al Circo Massimo, a Milano l'area del Duomo dopo le violenze dello scorso anno ...Un numero ci racconta ogni primo gennaio quanti sono i feriti causati dai fuochi nella notte più lunga dell’anno. Chi li ha esplosi in modo incosciente sa che a fare male non è solo lo scoppio, ma il ...