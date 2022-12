Meloni | “Ratzinger gigante della fede e della ragione”

ilGiornale.it

Così in una dichiarazione il presidente del Consiglio, Giorgia. FONTANA: UN GRANDE UOMO, ... Roberta Metsola, citando alcune parole dello stesso: "Non aver paura né del mondo, né del ...Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , ricorda Joseph, il Papa Emerito scomparso oggi all'età di 95 anni. 2022 - 12 - 31 11:50:59: "Gigante della fede e della ragione" ... Meloni ora rischia grosso, brutta botta per le Ong e Ratzinger: quindi, oggi... Dal presidente della Repubblica alla premier Meloni, la politica si stringe attorno alla Chiesa. La Cei invita a celebrare messe in tutto il Paese ..."Ha testimoniato ripetutamente un profondo affetto, unito al sincero attaccamento per quell’immenso patrimonio di cultura intimamente legato alle radici e alle tradizioni cristiane del nostro paese".