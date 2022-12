Mbappè è l’unico del Psg ad avere un coro personale degli ultras sulle note dei Ricchi e Poveri

la Repubblica

'Il calcio èsport dove non importa se sei ricco o povero, nero o bianco. Il calcio è un'unica Nazione'. Questa sua personale definizione del pallone racchiude'umiltà, nel rinunciare a ...Hernandez e Giroud, poi, erano comunque in campo in finale e, forse,rischio per il Diavolo sarà legato al contraccolpo psicologico della precoce sostituzione di Giroud nel match decisivo . ... Mbappé, l'eroe della banlieue