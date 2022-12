Mattarella | ' speranza pace da giovani Iran | donne afghane | ragazzi russi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ladiè fondata anche sul rifiuto di una visione che fa tornare indietro la storia, di un oscurantismo fuori dal tempo e dalla ragione. Si basa soprattutto sulla forza della libertà. Sulla volontà di affermare la civiltà dei diritti. Qualcosa che è radicato nel cuore dellee degli uomini. Ancor più forte nelle nuove generazioni. Lo testimoniano ledell', con il loro coraggio. Leche lottano per la loro libertà. Quei, che sfidano la repressione per dire il loro no alla guerra". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine anno.