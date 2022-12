Mattarella | ' rimuovere ingiustizie che feriscono uguaglianza'

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi, sanitari tra i diversi territori del nostro Paese –tra Nord e Meridione, per le isole minori, per le zone interne- creanoil diritto all'. Ci guida ancora la Costituzione, laddove prescrive che la Repubblica devegli ostacoli di ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro piena realizzazione. Senza distinzioni". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine anno. "gli ostacoli -ha aggiunto il Capo dello Stato- è un impegno da condividere, che richiede unità di intenti, coesione, forza morale. È grazie a tutto questo che l'Italia ha resistito e ha ottenuto risultati che ...

