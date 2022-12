Mattarella | “Nostre imprese ripartite con slancio nel 2022 di fronte alle sfide della modernità”

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 31 dicembre“La nostra capacità di reagire alla crisi generata dalla pandemia è dimostrata dall'importante crescita economica che si è avuta nel 2021 e nel. Le, a ogni livello - aggiunge -, sono state in grado, appena possibile, di ripartire con: hanno avuto la forza di reagire e, spesso, di rinnovarsi. Le esportazioni dei nostri prodotti hanno tenuto e sono anzi aumentate. L'Italia è tornata in brevissimo tempo a essere meta di migliaia di persone da ogni parte del mondo. La bellezza dei nostri luoghi enostra natura ha ripreso a esercitare una formidabile capacità attrattiva. Pensiamonuove tecnologie, ai risultati straordinariricerca scientifica,medicina, ...

Sky Tg24

... fratture, povertà', ricorda. 'Allarma soprattutto la condizione di tanti ragazzi in ... le ricette mediche smaterializzate: 'L'uso delle tecnologie digitali ha già modificato levite, ...Proprio i giovani persono la chiave attraverso la quale leggere le scelte da fare, a ... Facciamole' è l'invito rivolto dal Presidente, 'facciamo sì che il futuro delle giovani ... Mattarella: “Premier donna segno maturità. Repubblica è di chi paga le tasse". VIDEO (Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2022 "Pensiamoci: se l aggressione avesse successo, altre la seguirebbero, con altre guerre, dai confini imprevedibili. Non ci rassegniamo a questo presente.(Adnkronos) – "Concretezza, senso di responsabilità, coraggio di progettare il futuro, orgoglio per i valori della Repubblica e della nostra Costituzione ... Ancora una volta grazie al Presidente ...