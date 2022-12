Mattarella | La nostra democrazia si è dimostrata matura e compiuta

Sky Tg24

... essa 'resta labussola, il suo rispetto il nostro primario dovere; anche il mio'. La guerra in Ucraina e la speranza di pace Un lungo passaggio viene dedicato daalla guerra in ......all'estero e anche nell'indicazione dell' Europa e dell' Alleanza Atlantica come unici sicuri punti di riferimento dellapolitica internazionale'. Salvini: 'La migliore risposta aè ... Mattarella: “Premier donna segno maturità. Repubblica è di chi paga le tasse". VIDEO Il messaggio del presidente Mattarella: sono anni duri, segnati da preoccupazioni. Ma bisogna guardare avanti con fiducia. Ai giovani dice, non gettate via il vostro futuro. La repubblica è di chi pag ...L’Italia è ormai una democrazia matura come dimostra la rapida successione al governo di tutte le forze politiche. La “concretezza” necessaria per poter governare ha richiamato e richiama i partiti a ...