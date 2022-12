Mattarella | il discorso | “Prima donna premier novità di grande significato”

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo Governo, guidato, per lavolta, da una. È questa unadisociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, oggi divenuta realtà”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine anno, facendo riferimento al risultato delle elezioi del 25 settembre 2022 e alla nascita del governo guidato da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. “La Costituzione resta la nostra bussola, il suo rispetto il nostrorio dovere; anche il mio. Domani, primo gennaio, sarà il settantacinquesimo anniversario della sua entrata in vigore”, aggiunge. “Nell’arco di pochi anni -ricorda il Capo dello Stato- si sono ...

Un anno addietro, rivolgendomi a voi in questa occasione, definivo i sette anni precedenti come impegnativi e complessi. L'elezione del Presidente della Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei ..."La Repubblica siamo noi". E' la frase che riassume il senso deldi Capodanno di Sergio. L'ottavo del presidente della Repubblica, il primo del secondo mandato. Diciassette minuti. In piedi, nell'ala neoclassica del Quirinale: una location ... Discorso di fine anno, Mattarella parlerà di Costituzione, guerra e giovani Discorso di fine anno del presidente Mattarella a rete unificate: Messaggio augurale ricolto alla nazione per questo fine 2022.