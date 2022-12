Mattarella | Guardiamo al futuro con gli occhi dei giovani | raccogliamo le loro speranze

l'Adige

al domani con gli occhi dei giovani". E poi ai giovani: "guidate con prudenza, non cancellate il futuro"i loro volti, raccogliamo le loro speranza. Facciamole nostre". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine anno. Quirinale Gli auguri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ... L’Italia è ormai una democrazia matura come dimostra la rapida successione al governo di tutte le forze politiche. La “concretezza” necessaria per poter governare ha richiamato e richiama i partiti a ...(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2022 “Care concittadine e cari concittadini, guardiamo al domani con uno sguardo nuovo. Guardiamo al domani con ...