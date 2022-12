Maternità surrogata | solo il padre biologico è genitore | la sentenza della Cassazione

(Di sabato 31 dicembre 2022) In caso di, soltanto ilpuò essere riconosciuto come tale all’anagrafe. Ciò significa che al partner del donatore del seme non resta che la strada dell’adozione. Lo ha deciso laa sezioni riunite, annullando di fatto unadel 2018 dei giudici d’Appello di Venezia, che avevano imposto al sindaco di Verona di riconoscere i due padri di un bambino nato in Canada grazie alla donazione di ovuli. Il piccolo è stato concepito nel 2015 con il seme di uno dei due uomini veneti, sposati in Canada, e l’ovulo di una donatrice. «Al di là dell’esito non auspicato, ladimostra una nuova grande sensibilità per il tema», secondo il legale dei due padri, l’avvocato Alexander Schuster, del foro di Trento. Carolina ...

